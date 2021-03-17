Автомобиль выехал на тротуар и столкнулся с автобусом на северо-востоке Москвы

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Россия, Москва, улица Стромынка, 14к1 Карта всех событий

На северо-востоке Москвы в аварии с участием легкового автомобиля и автобуса пострадали два человека. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно» в среду, 17 марта.

Уточняется, что авария произошла в районе дома 14/1 по улице Стромынке.

— Автомобиль выехал на тротуар и совершил столкновение с автобусом, высаживающим пассажиров на остановке, — говорится в сообщении.

На месте случившегося работают медики, сотрудники МЧС и ГИБДД.

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