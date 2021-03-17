Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Автомобиль выехал на тротуар и столкнулся с автобусом на северо-востоке Москвы
Фото: moscow-live

Автомобиль выехал на тротуар и столкнулся с автобусом на северо-востоке Москвы

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, улица Стромынка, 14к1Карта всех событий

На северо-востоке Москвы в аварии с участием легкового автомобиля и автобуса пострадали два человека. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно» в среду, 17 марта.

Уточняется, что авария произошла в районе дома 14/1 по улице Стромынке.

— Автомобиль выехал на тротуар и совершил столкновение с автобусом, высаживающим пассажиров на остановке, — говорится в сообщении.

На месте случившегося работают медики, сотрудники МЧС и ГИБДД.

Читайте также: Семнадцать пассажиров автобуса Москва — Пенза пострадали в ДТП

тротуарыавариипострадали пешеходы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Коняев
Георгий Коняев

Если педофил рассказал психологу о преступлении

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Первая мировая вакцинная война

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Крым — наш: это не лозунг, это факт

Александр Бузгалин
Александр Бузгалин

Локальные меры не помогут: что не так с российской экономикой

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Поднимать реки из коллекторов нецелесообразно

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Болельщиками нужно дорожить

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Лекарства ручной работы

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте