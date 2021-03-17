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Семнадцать пассажиров автобуса Москва — Пенза пострадали в ДТП
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Семнадцать пассажиров автобуса Москва — Пенза пострадали в ДТП

Татьяна Плотникова

Происшествия

Автобус, следовавший из Москвы в Пензу, попал в дорожно-транспортное происшествие. Об этом в среду, 17 марта, рассказали в Министерстве чрезвычайных ситуаций.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, автобус опрокинулся в Спасском районе Рязанской области, в районе села Ушаково, на 226 км федеральной трассы М5 «Урал».

При этом 17 человек из находившихся в автобусе 58 получили травмы средней степени тяжести и обратились в больницы Рязани за медицинской помощью.

Дорожное движение в районе происшествия временно ограничено. К ликвидации последствий аварии привлечены 35 человека и 16 единиц техники. Причина происшествия выясняется. По предварительной версии, автобус мог опрокинуться из-за заноса, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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