Автомобиль врезался в препятствие на Ярославском шоссе в Москве

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Россия, Москва, Ярославское шоссе, 19с1 Карта всех событий

Машина врезалась в препятствие на Ярославском шоссе в столице. Об этом сообщается во вторник, 16 марта, в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Уточняется, что на Ярославском шоссе в районе дома № 19 водитель транспортного средства не справился с управлением и наехал на препятствие.

В настоящее время на месте ДТП работают оперативные городские службы. Движение по Ярославскому шоссе не затруднено.

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