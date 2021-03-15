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Восемь детей пострадали в аварии с микроавтобусом в Сергиевом Посаде
Фото: mos.ru

Восемь детей пострадали в аварии с микроавтобусом в Сергиевом Посаде

Юлия Курганова

Происшествия

Прокуратура Московской области начала проверку в связи с аварией, в которой пострадали дети. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщается на сайте ведомства.

В ходе проверки, проведение которой поручено Сергиево-Посадской городской прокуратуре, сотрудники правоохранительных органов установят причины и условия произошедшего ДТП.

В настоящее время проверяется соблюдение законодательства в сферах обеспечения безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок.

Ранее сообщалось, что автомобиль врезался в отбойник на западе Москвы. ДТП произошло на Ленинском проспекте.

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Сергиев ПосадДТПпострадавшие
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