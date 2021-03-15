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Маршрутка с людьми перевернулась в результате ДТП в Подмосковье
Фото: mos.ru

Маршрутка с людьми перевернулась в результате ДТП в Подмосковье

Ростислав Зубков

Происшествия
Россия, Московская область, городской округ Балашиха, М-7 Волга, 22-й километр Карта всех событий

Маршрутка перевернулась после столкновения с легковушкой в подмосковной Балашихе. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе областного главка МВД.

По его данным, авария произошла в 13:09 на 22-м километре трассы М7 «Волга».

— В результате столкновения маршрутка опрокинулась. В ней находились три человека, двое получили телесные повреждения, — сказал представитель полиции.

Он добавил, что на месте ДТП работают медики и правоохранительные органы.

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Балашихастолкновение с маршруткойДТП
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