Артиллерийский снаряд обнаружили на территории аэропорта Пулково

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Боеприпас времен Великой Отечественной войны обнаружили на территории петербургского аэропорта Пулково. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) по Санкт-Петербургу.

Рабочие нашли 152-миллиметровый артиллерийский снаряд в пятницу, 19 марта, в 11:10 по московскому времени. Они сразу вызвали на место спасателей. Помимо этого, на вызов прибыли саперы Западного военного округа.

Специалисты действовали согласно инструкциям: вывезли боеприпас на специальный полигон, где опасная находка была уничтожена.

Напомним, что артиллерийский военный снаряд ранее обезвредили на территории Московской области. Он был обнаружен в деревне Ильинское около Волоколамска в 200 метрах от жилых домов.

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