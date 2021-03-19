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Артиллерийский снаряд обнаружили на территории аэропорта Пулково
Фото: pixabay.com

Артиллерийский снаряд обнаружили на территории аэропорта Пулково

Елена Фролова

Происшествия

Боеприпас времен Великой Отечественной войны обнаружили на территории петербургского аэропорта Пулково. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) по Санкт-Петербургу.

Рабочие нашли 152-миллиметровый артиллерийский снаряд в пятницу, 19 марта, в 11:10 по московскому времени. Они сразу вызвали на место спасателей. Помимо этого, на вызов прибыли саперы Западного военного округа.

Специалисты действовали согласно инструкциям: вывезли боеприпас на специальный полигон, где опасная находка была уничтожена.

Напомним, что артиллерийский военный снаряд ранее обезвредили на территории Московской области. Он был обнаружен в деревне Ильинское около Волоколамска в 200 метрах от жилых домов.

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Санкт-Петербургаэропорт Пулковосаперы
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