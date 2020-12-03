Российские миротворцы обезвредили около 100 взрывоопасных предметов в Степанакерте

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Порядка 100 взрывоопасных предметов обезвредили за 24 часа российские миротворцы в городе Степанакерте в Нагорном Карабахе. Об этом в четверг, 3 декабря, сообщили в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что предметы, которые были найдены, уничтожают на специально оборудованном полигоне, передает РИА Новости.

— В ходе разминирования саперами за один день было обнаружено и обезврежено около 100 взрывоопасных предметов, — уточнили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны России развернуло в Нагорном Карабахе полевой госпиталь. Он появится в городе Степанакерте.

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