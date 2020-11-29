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Минобороны РФ: Почти 1,7 тысячи беженцев вернулись за сутки в Степанакерт
Фото: facebook.com/shushanstepanyan

Минобороны РФ: Почти 1,7 тысячи беженцев вернулись за сутки в Степанакерт

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Почти 1,7 тысячи беженцев за сутки вернулись из Еревана в Степанакерт. Об этом в воскресенье, 29 ноября, рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

Отмечается, что 29 ноября в Степанакерт прибыло 1699 человек. Движение колонны автобусов осуществлялось в сопровождении патрулей российских миротворцев и военной полиции.

Ранее сообщалось, что российские миротворцы разместятся вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора в рамках трехстороннего договора Москвы, Баку и Еревана, который был согласован с целью прекращения вооруженного конфликта вокруг спорного региона.

Главные факты по ситуации в Нагорном Карабахе можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

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