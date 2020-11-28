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Президент Армении приедет в Москву с частным визитом
Фото: youtube.com / RTД на русском

Президент Армении приедет в Москву с частным визитом

Вероника Кузьминова

Внешняя политика

Президент Армении Армен Саркисян выехал в российскую столицу с частным визитом. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства в субботу, 28 ноября.

Саркисян собирается встретиться с представителями армянской общины и действующими в России общинными структурами. Планируется обсудить сложившуюся в Армении обстановку и ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, передает РИА Новости.

Напомним, главы России, Армении и Азербайджана заключили соглашение, в соответствии с которым в Карабахе с 10 ноября устанавливается режим прекращения огня. При этом Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. В Карабахе на сегодняшний день размещаются российские миротворцы.

Главные факты по ситуации в Нагорном Карабахе можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

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