Песков заявил об интенсивном диалоге Путина с лидерами Армении и Азербайджана

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент РФ Владимир Путин находится в активном диалоге с главами Армении и Азербайджана. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил в социальной сети Facebook, что в ночь на пятницу, 27 ноября, дважды за час переговорил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным. Они обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, передает РИА Новости.

— Мы даем официальные сообщения далеко не обо всех международных телефонных разговорах президента, — уточнил Песков.

Он также отметил, что Путин неоднократно заявлял, что находится в интенсивном телефонном диалоге с коллегами из Армении и Азербайджана.

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