Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Песков заявил об интенсивном диалоге Путина с лидерами Армении и Азербайджана
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Песков заявил об интенсивном диалоге Путина с лидерами Армении и Азербайджана

Юлия Ямпольская

Внешняя политика

Президент РФ Владимир Путин находится в активном диалоге с главами Армении и Азербайджана. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил в социальной сети Facebook, что в ночь на пятницу, 27 ноября, дважды за час переговорил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным. Они обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, передает РИА Новости.

— Мы даем официальные сообщения далеко не обо всех международных телефонных разговорах президента, — уточнил Песков.

Он также отметил, что Путин неоднократно заявлял, что находится в интенсивном телефонном диалоге с коллегами из Армении и Азербайджана.

Главные факты по ситуации в Нагорном Карабахе можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Пашинян прокомментировал резолюцию сената Франции по Карабаху

диалог между странамиВладимир ПутинНагорный Карабах
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как «Сара» и «Таня» вскружили всем головы

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Контролируемая глупость Бориса Гребенщикова

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Неочевидное знание

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

На свидание, дорогая, приходи со справкой

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Вилка для Байдена: с кем вы, господин избранный президент?

Артем Чубар
Артем Чубар

Извольте ругаться культурно, судари мои

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Нужны ли нам родственники

Все мнения
О проекте