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Минобороны РФ развернуло военный госпиталь в Степанакерте
Фото: facebook.com/shushanstepanyan

Минобороны РФ развернуло военный госпиталь в Степанакерте

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Министерство обороны России развернуло в Нагорном Карабахе полевой госпиталь. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 30 ноября.

Так, военный госпиталь появится на территории аэропорта в городе Степанакерте.

— В настоящее время завершено развертывание пневмокаркасных модулей... В первую очередь мы ориентируемся на медицинское обеспечение миротворческого контингента, — пояснил начальник медицинского отряда Ярослав Иванов.

Он уточнил, что помощь будут оказывать мирным жителям, военный госпиталь готов принять до 40 человек. Глава медотряда также добавил, что в госпитале есть отделения реанимации, функциональной диагностики, лабораторной диагностики, операционная, кабинеты стоматолога и офтальмолога. Также он оборудован аппаратами ИВЛ, УЗИ и рентгеном, передает агентство.

Видео: Telegram-канал «РИА Новости»

Ранее сообщалось, что российские миротворцы разместятся вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора в рамках трехстороннего договора Москвы, Баку и Еревана, который был согласован с целью прекращения вооруженного конфликта вокруг спорного региона.

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Минобороны РФгородской госпитальНагорный Карабах
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