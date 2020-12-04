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Открытое горение в магазине стройматериалов в Подмосковье ликвидировано
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Открытое горение в магазине стройматериалов в Подмосковье ликвидировано

Юлия Захарова

Происшествия

Открытое горение в магазине стройматериалов в Московской области ликвидировано. Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

— Объявлена ликвидация открытого горения, — отметил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что пожар произошел в магазине в подмосковном поселке Малаховка. Площадь пожара, по предварительным данным, составила более 500 квадратных метров.

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экстренные службыМосковская областьпожар
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