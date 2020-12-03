Петр Бирюков поблагодарил столичных пожарных за профессионализм

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по городу Москве

Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков поблагодарил пожарных и спасателей столицы за слаженную и высокопрофессиональную работу при тушении возгорания в коллекторе.

Более 600 метров на глубине свыше трех метров прошли пожарные под землей, чтобы найти и ликвидировать очаг возгорания в коллекторе на Ленинградском проспекте 2 декабря 2020 года. Когда в подземных сооружениях происходит пожар, даже самое незначительное возгорание становится большой угрозой. И только от слаженных действий всех экстренных служб зависит успешная ликвидация пожара.

Прибывшие пожарно-спасательные подразделения были на месте уже в считанные минуты.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по городу Москве

— Бездействия на пожаре быть не должно, — утверждает заместитель начальника службы — начальник дежурной смены службы пожаротушения ФПС Главного управления МЧС России по г. Москве Антон Цой. — Когда проведено полное боевое развертывание и личный состав готов идти в разведку, но вынужден лишь ждать, потому что спускаться запрещено, в это время появляется возможность подумать. В такие моменты мозг как-то по-другому работает — в голову приходят новые и неординарные решения.

Как вспоминает Цой, нужно было хотя бы попытаться затормозить скорость распространения горения:

— Входы и выходы из коллектора изготовлены из металлической решетки, и мы решили закрыть их брезентом, чтобы уменьшить подпор воздуха и затормозить скорость распространения огня. Конечно, совсем герметично сделать это не получалось, но даже при таких условиях пожар развивался недостаточно интенсивно и не получил такого масштабного распространения. Именно эта попытка позволила выиграть время.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по городу Москве

Сам коллектор как объект уже несет в себе большую опасность. Пространство внутри него ограничено. По центру расположен проход, ширина которого не превышает 60–70 см. А это значит, что два человека уже не могут идти рядом, только друг за другом. Время продвижения ограничено, темнота, дым. Любая внештатная ситуация может привести к трагедии — люди попросту не могут одновременно покинуть помещение. Сами кабели, проложенные внутри коллектора, не перестают быть угрозой даже после отключения электричества. Кабели внутри наполнены маслом, и при горении они создают время от времени пусть и незначительные, но все-таки частичные хлопки. Что сильно добавляет горючую нагрузку.

Как только пожарные получили первый сигнал, что напряжение снято, звено разведки стало спускаться вниз. Его возглавил заместитель начальника управления — начальник службы пожаротушения ФПС Главного управления МЧС России по г. Москве Виталий Шумов. Спускаясь в коллектор, звено взяло с собой четыре порошковых пятилитровых огнетушителя. Человеку, незнакомому с пожарным делом, это решение могло бы показаться странным и несерьезным — тушить пожар под землей, когда столько дыма и такие высокие температуры, огнетушителями? Но это было грамотным тактическим решением. Звено разведки прошло практически до очага, предприняв меры по тушению.

— Конечно, огнетушителей не хватило, чтобы потушить огонь, — пожар уже был развитый, — отмечает Антон Цой. — Но они смогли проложить путь для следующих звеньев, провести разведку, узнать, где именно находится очаг. А очаг, конечно же, по всем законам случайностей, находился от входа максимально далеко — так всегда бывает.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по городу Москве

Второе звено возглавил Антон Цой. Продвигаясь вперед, они постепенно наращивали рабочую линию — ее протяженность составила почти 600 метров.

— Шли один за одним в одну сторону, после — столько же обратно, менялись, и новому звену снова предстояло пройти такой же маршрут, — вспоминает Антон Цой. — Бетонные стенки коллектора раскаляются, создается эффект, как в парилке: жар идет от огня, плюс вода попадает на раскаленный бетон, создает давление и большой поток горячего воздуха. Находиться там долгое время практически невозможно.

Рукавная линия была проложена через весь коллектор. Изначально подавалась вода, так как этот способ является самым быстрым. Позже, уже через проложенную линию, стали подавать раствор пенообразователя.

Спустя четыре часа огнеборцам удалось локализовать возгорание, и только спустя еще два часа пожар был полностью ликвидирован. Шесть часов пожарные Москвы находились в сложнейших условиях, сопряженных с угрозой для жизни. Трудности были не только в очевидном плотном задымлении и высоких температурах. Под землей время от времени пропадала связь. На пожаре потеря связи в таких условиях может грозить всему звену любыми последствиями.

— Когда люди на поверхности не получают информацию и не знают, что происходит внизу, то не могут принимать дальнейшие тактические решения. А это, в свою очередь, угроза жизни личного состава, и угроза распространения огня, — поясняет Антон Цой. — Больше километра пройти туда и обратно — это большое количество времени. Вы двигаетесь, а связи нет, тишина. Вот в такие моменты действительно все испытывают тревогу: и те, кто внизу, и те, кто ждет наверху.

В заключение Антон Дмитриевич добавил, что техническое оснащение пожарно-спасательного гарнизона Москвы позволяет проводить разведку в таких сложных условиях, с которыми они столкнулись на Ленинградском проспекте:

— В нашем распоряжении есть аппараты четырехчасового защитного действия, которые позволяют продолжительно находиться в непригодной для дыхания среде, есть вентиляторы, которыми мы себе создаем безопасную зону, управляя газовыми потоками на пожаре. Но, безусловно, ключевую роль играет подготовка личного состава — именно из профессиональных навыков и умений складывается успех тушения пожара.

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