Водителей предупредили об ограничении движения на северо-западе Москвы

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, улица Маршала Шапошникова Карта всех событий

В столице на три дня будет ограничено движение по одной-двум полосам участка дублера Ленинградского проспекта от улицы Маршала Шапошникова до 1-го Боткинского проезда. Об этом в четверг, 3 декабря, сообщили в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно».

Данные ограничения связаны с проведением аварийно-восстановительных работ. По необходимости сроки могут быть увеличены.

На Третье транспортное кольцо (ТТК) необходимо выехать через разворот под Тверским путепроводом или через Правую дворцовую аллею. Также для объезда можно пользоваться Северо-Западной хордой.

Ранее водителей предупредили об ограничениях движения на северо-востоке Москвы. В частности, ограничения коснутся участков Складочной улицы от владения 2б, строение 2, по улице Добролюбова до дома № 3, корпус 1, по Анненскому проезду и от дома № 6, корпус 1, до дома № 6, корпус 3.

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