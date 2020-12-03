Москва выполнила к декабрю годовой план по строительству дорог

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Годовой план по строительству 100 километров дорог в столице был выполнен в начале декабря. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в четверг, 3 декабря.

По его словам, в городе уже успели ввести 103,4 километра дорожного полотна.

— До конца декабря планируется ввести в эксплуатацию еще порядка семи километров дорог, в том числе завершить строительство развязки МКАД – Волоколамское шоссе и первого этапа Внуковского шоссе, — приводятся слова Бочкарева на сайте Стройкомплекса.

Заммэра уточнил, что с начала года в городе сдали в эксплуатацию 23 эстакады. Также среди значимых построенных объектов Бочкарев назвал дублер Калужского шоссе и улично-дорожную сеть для центра инфекционных болезней «Вороновское».

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