ЦКАД планируют полностью построить к июлю 2021 года 

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Центральную кольцевую автомобильную дорогу (ЦКАД) планируют достроить к 1 июля 2021 года. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин во время правительственного часа в Совете Федерации в среду, 2 декабря.

По его словам, в ближайший месяц магистраль будет готова на 90 процентов.

— Останется маленький участок протяженностью 25 километров, он «поедет» до 1 июля 2021 года, — цитирует Хуснуллина агентство городских новостей «Москва».

Напомним, строительство ЦКАД началось в 2014 году. Протяженность магистрали предположительно составит более 336 километров. Трассу пустят в обход крупных населенных пунктов Московского региона.

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