Движение по ЦКАД-4 планируют открыть до конца 2020 года

Фото: Михаил Колобаев / Комплекс градостроительной политики и строительства

Движение по четвертому пусковому комплексу Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД-4) собираются открыть до конца 2020 года. Об этом рассказал заместитель председателя правления правительства РФ Марат Хуснуллин в среду, 11 ноября.

Ранее сообщалось, что Марат Хуснуллин и губернатор Московской области Андрей Воробьев открыли движение по ЦКАД-3.

— Мы надеемся, что еще порядка 100 километров ЦКАД до конца этого года запустим, хотя это и непростая задача, — сказал Хуснуллин.

В пресс-службе государственной компании «Автодор» пояснили, что речь идет о ЦКАД-4, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее стало известно, что движение по первым трем путепроводам запущено на ЦКАД-4.

Строительство ЦКАД началось в 2014 году. Ее протяженность, предположительно, составит более 336 километров. Трассу пустят в обход крупных населенных пунктов Московского региона.

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