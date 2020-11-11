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Самый длинный участок ЦКАД открыли в Подмосковье
Фото: Михаил Колобаев / Комплекс градостроительной политики и строительства

Самый длинный участок ЦКАД открыли в Подмосковье

Виктория Родимкина

Транспорт

Самый длинный участок ЦКАД протяженностью более 105 км открыли в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС в среду, 11 ноября.

Автомобильное движение запущено сегодня по ЦКАД-3, который является самым длинном участком Центральной кольцевой автодороги.

В церемонии открытия приняли участие вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, министр транспорта РФ Виталий Савельев, губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава «Автодора» Вячеслав Петушенко.

Новость дополняется.

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