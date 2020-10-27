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Центры поддержки пользователей на ЦКАД заработают до начала движения
/ Фото: Михаил Колобаев / Комплекс градостроительной политики и строительства

Центры поддержки пользователей на ЦКАД заработают до начала движения

Юлия Ямпольская

Транспорт

Центры поддержки и обслуживания пользователей Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) начнут работу до открытия движения по трассе. Об этом во вторник, 27 октября, сообщили в пресс-службе «Автодора».

Отмечается, что жители столицы смогут получить консультации по правилам проезда по ЦКАД, приобрести транспондеры T-pass или билеты на разовый проезд в Центрах поддержки, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что движение по третьему пусковому комплексу Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД-3) планируют открыть в начале ноября 2020 года. Участок ЦКАД-3 будет введен целиком, а именно от М7 до М11. Остальные пусковые комплексы будут частично введены в декабре 2020 года, а некоторые — в следующем году.

Строительство ЦКАД началось в 2014 году. Ее протяженность, предположительно, составит более 336 километров. Трассу пустят в обход крупных населенных пунктов Московского региона.

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