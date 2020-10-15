Движение по третьему пусковому комплексу ЦКАД планируют открыть в ноябре

Фото: Михаил Колобаев / Комплекс градостроительной политики и строительства

Движение по третьему пусковому комплексу Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД-3) планируют открыть в начале ноября 2020 года. Об этом в четверг, 15 октября, рассказал руководитель проекта ЦКАД-3 государственной компании «Автодор» Виталий Шмаров.

По его словам, участок ЦКАД-3 будет введен целиком, а именно от М7 до М11. Остальные пусковые комплексы будут частично введены в декабре 2020 года, а некоторые в следующем году, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Строительство ЦКАД началось в 2014 году. Ее протяженность предположительно составит более 336 километров. Трассу пустят в обход крупных населенных пунктов Московского региона.

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