Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Движение по третьему пусковому комплексу ЦКАД планируют открыть в ноябре
Фото: Михаил Колобаев / Комплекс градостроительной политики и строительства

Движение по третьему пусковому комплексу ЦКАД планируют открыть в ноябре

Кирилл Николаев

Транспорт

Движение по третьему пусковому комплексу Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД-3) планируют открыть в начале ноября 2020 года. Об этом в четверг, 15 октября, рассказал руководитель проекта ЦКАД-3 государственной компании «Автодор» Виталий Шмаров.

По его словам, участок ЦКАД-3 будет введен целиком, а именно от М7 до М11. Остальные пусковые комплексы будут частично введены в декабре 2020 года, а некоторые в следующем году, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Строительство ЦКАД началось в 2014 году. Ее протяженность предположительно составит более 336 километров. Трассу пустят в обход крупных населенных пунктов Московского региона.

Читайте также: Марат Хуснуллин: Строительство ЦКАД-3 завершено на 96 процентов

дорогаЦКАДМосква
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Людмила Гусева
Людмила Гусева

Переходим на электронные трудовые книжки

Александр Разуваев
Александр Разуваев

Главное требование общества к Кремлю

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Программист блаженный: кому молятся миллениалы

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Готовьтесь покупать товар лицом и другими частями тела

Олег Фочкин
Олег Фочкин

Назад в СССР: почему молодежь тоскует по эпохе застоя

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Хватит гнобить Настасью Самбурскую

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хотела похудеть — убила сына

Все мнения
О проекте