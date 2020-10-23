Движение по трем путепроводам запустили на ЦКАД-4

Фото: Михаил Колобаев / Комплекс градостроительной политики и строительства

Россия, Московская область, Наро-Фоминский городской округ, деревня Субботино Карта всех событий

Движение по первым трем путепроводам запущено на четвертом пусковом комплексе Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД-4). Об этом в пятницу, 23 октября, рассказали в пресс-службе группы компаний «Автодор».

Отмечается что два путепровода соединяют дорогу А107 «Московское малое кольцо» с деревней Слободка и поселком Образцово. Третий путепровод обеспечивает связь между населенными пунктами Субботино и Сепурино, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее стало известно, что движение по третьему пусковому комплексу ЦКАД планируют открыть в ноябре.

Строительство ЦКАД началось в 2014 году. Ее протяженность, предположительно, составит более 336 километров. Трассу пустят в обход крупных населенных пунктов Московского региона.

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