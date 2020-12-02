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Пожар произошел в коллекторе на севере Москвы
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Пожар произошел в коллекторе на севере Москвы

Олег Сыров

Юлия Захарова

Происшествия
Россия, Москва, Ленинградское шоссе, 33 Карта всех событий

Пожар произошел на севере столицы, Об этом в среду, 2 декабря, корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по городу.

Инцидент произошел по адресу Ленинградский проспект, 33а.

— В 15:45 поступила заявка о возгорании по адресу Ленинградский проспект 33а. На месте находится пожарно-спасательное подразделение, наблюдается слабый дым из коллектора, — отметили в ведомстве.

Как уточняется, на место прибыли московские аварийные службы. Обстановка и подробности происшествия устанавливаются.

В Департаменте транспорта Москвы подчеркнули, что движение в сторону центра затруднено. Съезд на дублер в районе дома № 45, корпуса 1 по Ленинградскому проспекту перекрыли.

Водителям рекомендовали использовать для проезда к центру и Третьему транспортному кольцу Северо-Западную хорду, проспект Маршала Жукова, Звенигородское или Хорошевское шоссе.

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МЧСЛенинградское шоссепожар
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