Людей эвакуировали из-за пожара в ТЦ на юге Москвы

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Каширское шоссе, 61к3А Карта всех событий

Пожар произошел в покрасочной камере в автомобильном торговом центре «Москва» на Каширском шоссе. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по столице в среду, 2 декабря.

— Оперативно прибывшее на место пожарно-спасательное подразделение выяснило, что возгорание произошло в покрасочной камере и было тут же ликвидировано местными силами. До приезда пожарных администрация (торгового центра — прим. «ВМ») также эвакуировала людей, — сообщили в управлении.

Уточняется, что пострадавших нет. Сотрудники МЧС выясняют детали случившегося.

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