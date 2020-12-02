Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Число пожаров в Москве осенью сократилось вдвое
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Число пожаров в Москве осенью сократилось вдвое

Вероника Кузьминова

Происшествия

Пожары в Москве в осенний период возникали в два раза реже, чем в прошлом году. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России в среду, 2 декабря.

В ведомстве уточнили, что за три месяца в городе произошло 900 возгораний.

— Благодаря отважной работе пожарных спасено более 230 человеческих жизней и эвакуировано порядка 1100 человек, — цитирует пресс-службу управления МЧС РИА Новости.

В министерстве добавили, что основной причиной пожаров осенью стало неосторожное обращение с огнем. Такая же ситуация наблюдалась и в 2019 году.

Читайте также: МЧС перечислило самые «горящие» районы Подмосковья

МЧСОсеньМосква
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

То ли вера, то ли попса

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Мама зацелует до смерти

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Майя Санду предлагает сдать

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Хватит плакаться, господа артисты!

Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Слишком мало молодежи, слишком много стариков

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Война с тихой смертью

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Геннадий Хазанов — первый русский стендапер

Все мнения
О проекте