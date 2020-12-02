Число пожаров в Москве осенью сократилось вдвое
Пожары в Москве в осенний период возникали в два раза реже, чем в прошлом году. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России в среду, 2 декабря.
В ведомстве уточнили, что за три месяца в городе произошло 900 возгораний.
— Благодаря отважной работе пожарных спасено более 230 человеческих жизней и эвакуировано порядка 1100 человек, — цитирует пресс-службу управления МЧС РИА Новости.
В министерстве добавили, что основной причиной пожаров осенью стало неосторожное обращение с огнем. Такая же ситуация наблюдалась и в 2019 году.
Читайте также: МЧС перечислило самые «горящие» районы Подмосковья