МЧС перечислило самые «горящие» районы Подмосковья

Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Пожары в Московской области в текущем году чаще всего происходили в Раменском, Воскресенске и Орехово-Зуеве. Об этом рассказали в региональном главке Министерства чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, в число подмосковных населенных пунктов, где чаще всего происходили пожары, вошли Дмитровский, Сергиево-Посадский, Истринский, Серпуховский и Подольский городские округа.

В МЧС пояснили, что к значительному количеству возгораний приводит значительная площадь данных городских округов и большое число населенных пунктов, а также обилие открытых территорий: земель сельскохозяйственного назначения, полей, на которых в основной своей массе происходит горение травы и мусора.

Меньше всего пожаров было зафиксировано в небольших муниципальных образованиях, которые ограничиваются одним населенным пунктом: Лыткарино, Дубна, Ивантеевка, Электрогорск, Реутов, Дзержинский, Фрязино, Черноголовка, Бронницы, Протвино, Лобня, Пущино, Красноармейск, Котельники.

В выше перечисленных населенных пунктах с начала года произошло менее сотни пожаров, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Московской области.

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