Воробьев распорядился оказать помощь пострадавшим от пожара в Химках

Фото: Пресс-служба Губернатора Московской области/Андрей Жабин

Россия, Московская область, Химки, улица Маяковского, 8/12 Карта всех событий

Пострадавшим от пожара в жилых домах в Химках окажут необходимую помощь. Об этом в воскресенье, 29 ноября, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области на своей странице в Instagram.

По распоряжению губернатора Московской области Андрея Воробьева, жильцам предоставлен горячий завтрак и обед. На время ремонтных работ все желающие переселены в гостиницу. Кроме того, создан штаб по ликвидации последствий пожара.

— Дополнительно администрация берет на ответственное хранение все продукты жителей, размещая их в холодильниках и морозильных камерах в ближайших магазинах и предприятиях общепита, — говорится в сообщении.

Напомним, что возгорание произошло в жилых домах на улице Маяковского, 8/12, и улице Первомайской, 12/8. Пожар ликвидировали на площади 500 квадратных метров.

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