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Около 100 человек эвакуировали при возгорании двух жилых домов в Химках
Фото: mos.ru/Евгений Самарин

Около 100 человек эвакуировали при возгорании двух жилых домов в Химках

Юлия Курганова

Происшествия

Порядка 100 человек эвакуировали при возгорании кровли двух жилых домов в Химках Московской области. Об этом сообщается в воскресенье, 29 ноября, на сайте ГУ МЧС России по региону.

В 3:58 в дежурную часть сообщили о пожаре в жилых в Химках на улице Маяковского, 8/12 и улице Первомайской, 12/8. Отмечается, что это два рядом стоящих жилых дома, кирпичных, пятиэтажных, кровля у них из металла по дереву.

На момент прибытия на место происшествия сотрудников МЧС наблюдалось горение кровли на площади 200 квадратных метров, была угроза распространения по зданиям. Пожарные эвакуировали около 100 человек. Их расположили в ближайшей школе, где оперативно был организован пункт временного размещения.

Дальнейшая информация, в том числе, о пострадавших при инциденте, уточняется. В настоящее время на месте работают пожарно-спасательные подразделения.

Ранее сообщалось, что пожар в ангаре на северо-востоке Москвы потушили. Огонь вспыхнул по адресу улица Сельскохозяйственная улица, дом 48. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров.

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Химкикровля зданияэвакуация
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