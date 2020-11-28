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Пожар в ангаре на северо-востоке Москвы потушили
Фото: Пресс-служба Управления по ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве

Пожар в ангаре на северо-востоке Москвы потушили

Татьяна Плотникова

Происшествия
Россия, Москва, Сельскохозяйственная улица, 48 Карта всех событий

Возгораниев металлическом ангаре в Москве ликвидирован, рассказали в столичном главке Министерства чрезвычайных ситуаций.

Как уточнили в ведомстве, огонь вспыхнул по адресу улица Сельскохозяйственная улица, дом 48. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров.

К настоящему времени пожар ликвидирован, информация о пострадавших и жертвах не поступала, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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