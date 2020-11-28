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Более 50 человек эвакуировали из дома престарелых в Подмосковье из-за задымления
Фото: Пресс-служба МЧС России по Московской области

Более 50 человек эвакуировали из дома престарелых в Подмосковье из-за задымления

Виктория Родимкина

Происшествия

В Московской области из дома престарелых эвакуировали более 50 человек из-за задымления. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по региону в субботу, 28 ноября.

Уточняется, что задымление было обнаружено в электрощитовой дома престарелых «Доброта» в поселке Ильинский. В результате случившегося никто не пострадал.

— В доме престарелых по адресу улица Ленинская, 16/4, идет черный дым из подвала. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось задымление в электрощитовой в подвальном помещении. При проведении разведки установлено короткое замыкание в электрощитовой, — передает сообщение РИА Новости.

Всего спасатели эвакуировали 56 человек, уточнили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что к операции привлекли три единицы техники и 11 человек.

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Подмосковьедома престарелыхинформация о задымлении
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