Открытое горение в двух жилых домах в подмосковных Химках ликвидировали

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Открытое горение на крышах двух соседних пятиэтажных жилых домов в подмосковных Химках ликвидировали. Об этом сообщается в воскресенье, 29 ноября, на региональном сайте МЧС РФ.

В 05:40 пожар локализовали на площади 500 квадратных метров. В 6:03 ликвидировали открытое горение в жилых домах на улице Маяковского, 8/12 и улице Первомайской, 12/8.

Ранее сообщалось, что кровли двух пятиэтажных домов горят на площади 200 квадратных метров в подмосковных Химках, эвакуировали 100 человек.

Читайте также: Пожар произошел на северо-востоке Москвы