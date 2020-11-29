Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Открытое горение в двух жилых домах в подмосковных Химках ликвидировали
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Открытое горение в двух жилых домах в подмосковных Химках ликвидировали

Юлия Курганова

Происшествия

Открытое горение на крышах двух соседних пятиэтажных жилых домов в подмосковных Химках ликвидировали. Об этом сообщается в воскресенье, 29 ноября, на региональном сайте МЧС РФ.

В 05:40 пожар локализовали на площади 500 квадратных метров. В 6:03 ликвидировали открытое горение в жилых домах на улице Маяковского, 8/12 и улице Первомайской, 12/8.

Ранее сообщалось, что кровли двух пятиэтажных домов горят на площади 200 квадратных метров в подмосковных Химках, эвакуировали 100 человек.

Читайте также: Пожар произошел на северо-востоке Москвы

Химкиэвакуацияоткрытое горение ликвидировано
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Как Люк Бессон боролся с расизмом

Никита Миронов
Никита Миронов

Пока все не выпьем, спать не ляжем

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские бьют сильно, болит потом долго

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как «Сара» и «Таня» вскружили всем головы

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Контролируемая глупость Бориса Гребенщикова

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Неочевидное знание

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

На свидание, дорогая, приходи со справкой

Все мнения
О проекте