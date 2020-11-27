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Пожар произошел на северо-востоке Москвы
Фото: twitter.com/emercom_press

Пожар произошел на северо-востоке Москвы

Татьяна Плотникова

Происшествия
Россия, Москва, Сельскохозяйственная улица Карта всех событий

Пожар произошел на складе автозапчастей на северо-востоке Москвы, рассказали в экстренных службах города.

Инцидент произошел на Сельскохозяйственной улице в металлическом ангаре. Площадь пожара на складе автомобильных запчастей достигала 200 квадратных метров.

Пожарные заняты ликвидацией возгорания, сведений о пострадавших не поступало, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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