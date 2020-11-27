Пожар произошел на северо-востоке Москвы
Россия, Москва, Сельскохозяйственная улица Карта всех событий
Пожар произошел на складе автозапчастей на северо-востоке Москвы, рассказали в экстренных службах города.
Инцидент произошел на Сельскохозяйственной улице в металлическом ангаре. Площадь пожара на складе автомобильных запчастей достигала 200 квадратных метров.
Пожарные заняты ликвидацией возгорания, сведений о пострадавших не поступало, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Читайте также: Крупный пожар в производственном здании произошел в Подмосковье