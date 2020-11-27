Пожар произошел на крыше здания в Подмосковье 

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Огонь появился на крыше производственного здания Подмосковья на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС России.

Огонь распространился в городском округе Ленинский в деревне Калиновка.

— В загоревшемся здании располагается производство по переработке пластика и обработке металла. К моменту прибытия пожарных горела кровля, — говорится в сообщении МЧС в Telegram-канале.

Локализация пожара объявлена в 6:31. По предварительной информации, погибших и пострадавших в огне нет.