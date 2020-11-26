Три гаража загорелись на юго-западе Москвы

Фото: Пресс-служба МЧС ЮЗАО

Россия, Москва, улица Генерала Тюленева Карта всех событий

На юго-западе столицы загорелись три гаража, пожару присвоен ранг повышенной сложности. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе Управления по ЮЗАО ГУ МЧС России по Москве в четверг, 26 ноября.

Уточняется, что возгорание произошло в 15:58 на улице Генерала Тюленева.

— Возгорание трех гаражных боксов в общем ряду. Есть угроза распространения огня. На месте работает два экипажа. Пожару присвоен индекс 1-Бит, повышенной сложности, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что к месту пожара направлены дополнительно еще две команды.

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