Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Три гаража загорелись на юго-западе Москвы
Фото: Пресс-служба МЧС ЮЗАО

Три гаража загорелись на юго-западе Москвы

Олег Сыров

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, улица Генерала ТюленеваКарта всех событий

На юго-западе столицы загорелись три гаража, пожару присвоен ранг повышенной сложности. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе Управления по ЮЗАО ГУ МЧС России по Москве в четверг, 26 ноября.

Уточняется, что возгорание произошло в 15:58 на улице Генерала Тюленева.

— Возгорание трех гаражных боксов в общем ряду. Есть угроза распространения огня. На месте работает два экипажа. Пожару присвоен индекс 1-Бит, повышенной сложности, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что к месту пожара направлены дополнительно еще две команды.

Читайте также: Детей эвакуировали из загоревшегося детсада на юге Москвы

спасатели МЧСмосковские гаражипожар
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Артем Чубар
Артем Чубар

Извольте ругаться культурно, судари мои

Алексей Порошин
Алексей Порошин

Если вдруг банки лишатся лицензий

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Нужны ли нам родственники

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Когда улетит черный лебедь

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Приоритет отдан социальной сфере

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Интим в заказ не входит

Олег Сыров
Олег Сыров

Отчего людям стыдно

Все мнения
О проекте