Детей эвакуировали из загоревшегося детсада на юге Москвы

Фото: АГН «Москва» / МЧС РФ

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Детский сад, в котором находилось более 100 детей, загорелся в столичном районе Бирюлево. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в ГУ МЧС по Москве в среду, 25 ноября.

Там уточнили, что руководство детсада оперативно эвакуировало из здания 113 детей и 23 сотрудника.

— МЧС сработала оперативно, в 9:35 пожарно-спасательное подразделение ликвидировало угрозу горения. Выяснилось, что загорелась мебель в одном из помещений, — сообщили в главке.

Площадь пожара составила один квадратный метр. Пострадавших нет. Надзорные органы выясняют причину происшествия.

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