Пожар возник в трехэтажном здании в Лефортово
Россия, Москва, Красноказарменная улица, 12к3 Карта всех событий
Пожар произошел в трехэтажном здании на юго-востоке столицы. Об этом во вторник, 24 ноября, сообщили в пресс-службе МЧС России по Москве.
Инцидент произошел улице Красноказарменная, дом 12, корпус 3. Пожарные приступили к ликвидации огня.
Дальнейшая информация уточняется, сообщает агентство городских новостей «Москва».
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