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Пожар возник в трехэтажном здании в Лефортово
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Пожар возник в трехэтажном здании в Лефортово

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, Красноказарменная улица, 12к3 Карта всех событий

Пожар произошел в трехэтажном здании на юго-востоке столицы. Об этом во вторник, 24 ноября, сообщили в пресс-службе МЧС России по Москве.

Инцидент произошел улице Красноказарменная, дом 12, корпус 3. Пожарные приступили к ликвидации огня.

Дальнейшая информация уточняется, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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МЧСМосквапожар
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