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Проверку организовали после пожара в Подмосковье, в котором пострадали четверо детей
Фото: pixabay.com

Проверку организовали после пожара в Подмосковье, в котором пострадали четверо детей

Олег Сыров

Юлия Захарова

Происшествия

Проверку организовали после пожара в Московской области, в результате которого пострадали четверо детей. Об этом в понедельник, 23 ноября, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

— Прокуратура Московской области поручила Солнечногорской городской прокуратуре провести проверку в связи с пожаром в поселке Менделеево, в результате которого пострадали четверо детей, — отметили правоохранители.

Как уточняется, возгорание произошло вечером 23 ноября в доме по Институтской улице. Площадь пожара превысила 30 квадратных метров. Предварительно, огонь охватил расселенное аварийное здание, там находились несовершеннолетние и их родители.

Специалисты выяснят причины и подробности случившегося и оценят действия ответственных лиц по исполнению законодательства о несовершеннолетних, а также действия лиц в сфере ЖКХ. Ход мероприятий будет контролироваться прокуратурой.

Пострадавших детей госпитализировали для оказания медпомощи.

Также проверку начали в Следственном комитете (СК) России по Московской области. В настоящее время на месте инцидента работают следователи, они опрашивают очевидцев. Процессуальное решение будет озвучено позднее.

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