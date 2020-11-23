Проверку организовали после обнаружения запертого в столичной квартире ребенка

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Новоорловская улица Карта всех событий

Московская прокуратура организовала проверку после обнаружения десятилетнего мальчика, которого заперли в квартире одного. Об этом в понедельник, 23 ноября, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Инцидент произошел в доме на Новоорловской улице.

— В запертой квартире обнаружен десятилетний мальчик, находившийся пять дней без родителей. Ребенок доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время его жизни и здоровью ничто не угрожает, место нахождения матери устанавливается, — отметили в прокуратуре.

В ближайшее время правоохранителям предстоит оценить исполнение законодательства о несовершеннолетних и действия родителей и уполномоченных органов, которые должны были выявлять наличие семейного неблагополучия.

При необходимости будут приняты меры реагирования, ход проверки контролируется прокуратурой Москвы, говорится на официальном сайте ведомства.

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