Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Проверку организовали после обнаружения запертого в столичной квартире ребенка
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Проверку организовали после обнаружения запертого в столичной квартире ребенка

Юлия Захарова

Происшествия
Россия, Москва, Новоорловская улица Карта всех событий

Московская прокуратура организовала проверку после обнаружения десятилетнего мальчика, которого заперли в квартире одного. Об этом в понедельник, 23 ноября, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Инцидент произошел в доме на Новоорловской улице.

— В запертой квартире обнаружен десятилетний мальчик, находившийся пять дней без родителей. Ребенок доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время его жизни и здоровью ничто не угрожает, место нахождения матери устанавливается, — отметили в прокуратуре.

В ближайшее время правоохранителям предстоит оценить исполнение законодательства о несовершеннолетних и действия родителей и уполномоченных органов, которые должны были выявлять наличие семейного неблагополучия.

При необходимости будут приняты меры реагирования, ход проверки контролируется прокуратурой Москвы, говорится на официальном сайте ведомства.

Читайте также: Пропавшую девушку нашли в каменоломне в Новой Москве

Московская прокуратураребенокпроверка
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

75 лет Нюрнбергскому трибуналу: в чем справедливость, брат?

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Как спасти антибиотики и человечество

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Слава и позор миротворческих миссий

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Строительство набирает обороты

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пожалуйста, будьте не на связи

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Неразгаданный Николай Носов

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Россия заставит с собой считаться

Все мнения
О проекте