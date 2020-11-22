Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Пропавшую девушку нашли в каменоломне в Новой Москве
Фото: Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ

Пропавшую девушку нашли в каменоломне в Новой Москве

Татьяна Плотникова

Происшествия
Россия, Москва, поселение Рязановское Карта всех событий

Спасатели Московского авиационного центра обнаружили в каменоломне в Новой Москве девушку 1994 года рождения, об исчезновении которой ранее заявили родители.

Как уточняет старший дежурной смены, спасатель Антон Русанов, накануне вечером студентка отправилась с группой молодых людей исследовать каменоломню в поселении Рязановское. К назначенному сроку студенты не вернулись и на связь не вышли.

Родители девушки обратились к спасателям, которые обнаружили вход в каменоломню, провели разведку и нашли группу студентов, среди которых была и пропавшая девушка.

Поиски закончились благополучно, никто не пострадал, дополнительная помощь никому не потребовалась, сообщает пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ.

Читайте также: «Где был, не говорит»: пропавший в Красноярском крае ребенок сам вернулся домой

поиск пропавшихспасателиНовая Москва
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Белые покидают Нью-Йорк

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Пелевин — наш новый Достоевский

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Почему русские такие немодные

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Какого мужчину считать настоящим

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Случай на границе: не торопитесь в гости к чучхе

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Смерть от худобы: казалось бы, при чем тут рыбки

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Здоровая пища для души

Все мнения
О проекте