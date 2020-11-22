Пропавшую девушку нашли в каменоломне в Новой Москве

Фото: Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ

Россия, Москва, поселение Рязановское Карта всех событий

Спасатели Московского авиационного центра обнаружили в каменоломне в Новой Москве девушку 1994 года рождения, об исчезновении которой ранее заявили родители.

Как уточняет старший дежурной смены, спасатель Антон Русанов, накануне вечером студентка отправилась с группой молодых людей исследовать каменоломню в поселении Рязановское. К назначенному сроку студенты не вернулись и на связь не вышли.

Родители девушки обратились к спасателям, которые обнаружили вход в каменоломню, провели разведку и нашли группу студентов, среди которых была и пропавшая девушка.

Поиски закончились благополучно, никто не пострадал, дополнительная помощь никому не потребовалась, сообщает пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ.

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