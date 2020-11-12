«Где был, не говорит»: пропавший в Красноярском крае ребенок сам вернулся домой

Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Девятилетний мальчик, который пропал в Дудинке, на севере Красноярского края, нашелся. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в четверг, 12 октября.

Ребенка вернули семье, его жизни и здоровью ничего не угрожает. На данный момент с мальчиком и его родителями работают инспекторы по делам несовершеннолетних.

Ранее в полицию обратилась 28-летняя женщина. Она сообщила, что ее девятилетний сын ушел из дома и не вернулся. Поиски ребенка начались незамедлительно. В них принимали участие более 50 сотрудников ОВД, службы такси, сотрудники скорой помощи и общественность.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство, ребенок вернулся домой самостоятельно.

— Мальчик пришел домой сам. С ним все в порядке. Где был, не говорит, — уточнили в сообщении.

Собеседница агентства уточнила, что с ребенком «все в порядке».

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