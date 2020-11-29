Спасатели ликвидировали возгорание автомобиля на Котельнической набережной

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Котельническая набережная, 33к1 Карта всех событий

На Котельнической набережной загорелся автомобиль. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС РФ.

Инцидент произошел на Котельнической набережной, дом 33, корпус 1.

— Наша оперативная служба прибыла и ликвидировала пожар на площади четыре квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал, — уточнили в МЧС.

В ведомстве добавили, что пожар частично затронул здание на первом этаже жилого дома.

Читайте также: Открытое горение в двух жилых домах в подмосковных Химках ликвидировали