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Спасатели ликвидировали возгорание автомобиля на Котельнической набережной
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Спасатели ликвидировали возгорание автомобиля на Котельнической набережной

Рафаэль Залян

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, Котельническая набережная, 33к1Карта всех событий

На Котельнической набережной загорелся автомобиль. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС РФ.

Инцидент произошел на Котельнической набережной, дом 33, корпус 1.

— Наша оперативная служба прибыла и ликвидировала пожар на площади четыре квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал, — уточнили в МЧС.

В ведомстве добавили, что пожар частично затронул здание на первом этаже жилого дома.

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МЧСМосквапожар
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