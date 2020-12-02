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Петр Бирюков находится на месте пожара в коллекторе на севере Москвы
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Петр Бирюков находится на месте пожара в коллекторе на севере Москвы

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, Ленинградский проспект, 33А Карта всех событий

Заместитель мэра Москвы по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Петр Бирюков находится на месте пожара в коллекторе на севере столицы. Об этом в среду, 2 декабря, рассказали в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

Отмечается, что Бирюков руководит работой штаба по ликвидации последствий происшествия, сообщает РИА Новости.

Напомним, инцидент произошел по адресу Ленинградский проспект, 33а. На место прибыли московские аварийные службы. Обстановка и подробности происшествия устанавливаются.

Водителям рекомендовали использовать для проезда к центру и Третьему транспортному кольцу Северо-Западную хорду, проспект Маршала Жукова, Звенигородское или Хорошевское шоссе.

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Петр БирюковМосквапожар
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