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СМИ: Беременная девушка скончалась во время стрима известного блогера
Фото: YouTube.com / Квадратный бестиарий

СМИ: Беременная девушка скончалась во время стрима известного блогера

Захар Чайченко

Происшествия

Во время трансляции известного стримера Стаса Решетникова, известного публике под псевдонимами Reeflay и Панини, умерла его беременная подруга, девушка по имени Валентина. Полную запись трансляции загрузил на свой YouTube-канал пользователь с ником «Квадратный бестиарий».

— Она реально холодная. Кто-нибудь, вызовите скорую, — обратился Reeflay к своим зрителям во время трансляции, однако было уже слишком поздно.

СМИ: Беременная девушка скончалась во время стрима известного блогераФото: YouTube.com / Квадратный бестиарий

Тем не менее Reeflay решил не отключать камеру и продолжил трансляцию, не обнаружив у девушки признаков жизни. Стрим с места трагедии прервался лишь после прибытия сотрудников полиции. Представители правоохранительных органов попросили блогера выключить камеру. Также они изъяли у Стаса паспорт и расспросили обо всем, что касается обстоятельств произошедшего.

Скончавшаяся Валентина оказалась малоизвестным блогером. Ранее она неоднократно заявляла на трансляциях о своем интересном положении. Девушка подчеркнула, что срок у нее еще небольшой, но она очень счастлива.

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