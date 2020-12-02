Угрожавшего взорвать банк в Горно-Алтайске мужчину задержали

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В Горно-Алтайске задержали мужчину, который ворвался в офис банка и потребовал 300 тысяч рублей, угрожая взрывом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб в среду, 2 декабря.

— При захвате офиса банка в Горно-Алтайске мужчина угрожал взрывом и требовал 300 тысяч рублей. Сейчас он задержан, — говорится в сообщении.

Правоохранители обследовали помещение банка. Взрывных устройств в офисе не обнаружили. При инциденте никто не пострадал.

Устанавливаются обстоятельства случившегося.

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