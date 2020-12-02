Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Угрожавшего взорвать банк в Горно-Алтайске мужчину задержали
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Угрожавшего взорвать банк в Горно-Алтайске мужчину задержали

Виктория Родимкина

Происшествия

В Горно-Алтайске задержали мужчину, который ворвался в офис банка и потребовал 300 тысяч рублей, угрожая взрывом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб в среду, 2 декабря.

— При захвате офиса банка в Горно-Алтайске мужчина угрожал взрывом и требовал 300 тысяч рублей. Сейчас он задержан, — говорится в сообщении.

Правоохранители обследовали помещение банка. Взрывных устройств в офисе не обнаружили. При инциденте никто не пострадал.

Устанавливаются обстоятельства случившегося.

Читайте также: Названа предварительная причина взрыва в жилом доме в Ленинградской области

банкизадержаниеугрозы взрыва
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Вера Москвина
Вера Москвина

Кто проверит качество услуг ЖКХ

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Руки прочь от наших фигуристок

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Мама зацелует до смерти

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Майя Санду предлагает сдать

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Хватит плакаться, господа артисты!

Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Слишком мало молодежи, слишком много стариков

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Война с тихой смертью

Все мнения
О проекте