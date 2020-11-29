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СМИ: Названа предварительная причина взрыва в жилом доме в Ленинградской области
Фото: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

СМИ: Названа предварительная причина взрыва в жилом доме в Ленинградской области

Юлия Курганова

Происшествия

По данным экстренных служб, в жилом доме во Всеволожске Ленинградской области взорвался баллон для установки натяжных потолков. Об этом сообщает в воскресенье, 29 ноября, ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Уточняется, что результате взрыва никто не пострадал.

В настоящее время сотрудникам МЧС удалось ликвидировать пожар. Площадь возгорания составила десять квадратных метров в пределах одной квартиры.

Ранее сообщалось, что поздно вечером в многоэтажном жилом доме по проспекту Добровольского, 22 в микрорайоне Южный взрывной волной выбило остекление балкона на последнем этаже высотки. Сразу после хлопка начался пожар.

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