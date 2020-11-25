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Взрыв газа произошел в жилом доме во Владивостоке
Фото: МЧС России

Взрыв газа произошел в жилом доме во Владивостоке

Юлия Курганова

Происшествия

Взрыв газовоздушной примеси произошел в жилом доме во Владивостоке. Об этом сообщил источник в среду, 25 ноября, Пятому каналу.

По предварительной информации, в результате инцидента были выбиты окна в квартире дома на улице Терешковой.

Очевидцы сообщили, что в квартире баллон с газом стоял на электрической плите. После того, как восстановили энергоснабжение плита нагрела балон и произошел взрыв газа.

О пострадавших пока ничего не сообщается. Подробности уточняются.

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Владивостокжилой домвзрыв газа
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