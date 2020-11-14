Прокуратура проверит инцидент со взрывом газа в столице
Правоохранители организовали проверку после инцидента со взрывом газа в столице. Об этом в субботу, 14 ноября, сообщили в пресс-службе Московской прокуратуры.
Ранее появились сведения, согласно которым в результате хлопка газа на улице Бутлерова пострадали два человека.
— В ходе проверки будут уставлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению трудового законодательства, а также правил охраны труда и техники безопасности, — отметили в надзорном ведомстве.
Предварительно, пострадавшими являются мужчины 38 и 50 лет. Как уточняется, прокуратура будет следить за ходом проверки, говорится на официальном сайте ведомства.
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