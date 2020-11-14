Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Стало известно, где похоронят актера Армена Джигарханяна
Главное
Прокуратура проверит инцидент со взрывом газа в столице
Фото: depositphotos.com

Прокуратура проверит инцидент со взрывом газа в столице

Юлия Захарова

Происшествия
Россия, Москва, улица Бутлерова, 15 Карта всех событий

Правоохранители организовали проверку после инцидента со взрывом газа в столице. Об этом в субботу, 14 ноября, сообщили в пресс-службе Московской прокуратуры.

Ранее появились сведения, согласно которым в результате хлопка газа на улице Бутлерова пострадали два человека.

— В ходе проверки будут уставлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению трудового законодательства, а также правил охраны труда и техники безопасности, — отметили в надзорном ведомстве.

Предварительно, пострадавшими являются мужчины 38 и 50 лет. Как уточняется, прокуратура будет следить за ходом проверки, говорится на официальном сайте ведомства.

Читайте также: Подозреваемого в краже антикварных ценностей задержали в Москве

прокуратура Москвыпроверкавзрыв газа
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

О делах наших скорбных покалякаем

Наталья Треушникова
Наталья Треушникова

Тревожность и раздражительность — спутники ковида

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

Я вас спрашиваю: а рожать кто будет?

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Отдыхая весь январь, наверняка сопьемся

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Уволим всех лишних — спасем Россию

Артем Чубар
Артем Чубар

Чем измерить доброту

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Последствия дерзости: почему церковь запрещает аборты

Все мнения
О проекте