Прокуратура проверит инцидент со взрывом газа в столице

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Россия, Москва, улица Бутлерова, 15 Карта всех событий

Правоохранители организовали проверку после инцидента со взрывом газа в столице. Об этом в субботу, 14 ноября, сообщили в пресс-службе Московской прокуратуры.

Ранее появились сведения, согласно которым в результате хлопка газа на улице Бутлерова пострадали два человека.

— В ходе проверки будут уставлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению трудового законодательства, а также правил охраны труда и техники безопасности, — отметили в надзорном ведомстве.

Предварительно, пострадавшими являются мужчины 38 и 50 лет. Как уточняется, прокуратура будет следить за ходом проверки, говорится на официальном сайте ведомства.

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