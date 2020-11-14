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СМИ: Два человека пострадали при взрыве газа на юго-западе столицы
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

СМИ: Два человека пострадали при взрыве газа на юго-западе столицы

Юлия Захарова

Камран Гасанов

Происшествия
Россия, Москва, улица Бутлерова, 15 Карта всех событий

Два человека пострадали в результате взрыва газа в колодце на юго-западе столицы. Об этом в субботу, 14 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах Москвы.

Инцидент произошел в доме № 15 по улице Бутлерова.

— В результате проведения ремонтных работ произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим горением кабеля длиной один погонный метр, — отметил собеседник агентства.

Он пояснил, что раненых передали врачам, им оказывают необходимую помощь.

Однако в пресс-службе ГУ МЧС России по столице корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили, что не проводили работ по данному адресу.

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