СМИ: Два человека пострадали при взрыве газа на юго-западе столицы
Два человека пострадали в результате взрыва газа в колодце на юго-западе столицы. Об этом в субботу, 14 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах Москвы.
Инцидент произошел в доме № 15 по улице Бутлерова.
— В результате проведения ремонтных работ произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим горением кабеля длиной один погонный метр, — отметил собеседник агентства.
Он пояснил, что раненых передали врачам, им оказывают необходимую помощь.
Однако в пресс-службе ГУ МЧС России по столице корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили, что не проводили работ по данному адресу.
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