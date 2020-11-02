Очевидцы рассказали жуткие подробности пожара на Варшавке в Москве

Фото: АГН «Москва» / МЧС РФ

Мощный пожар площадью 300 квадратных метров произошел в районе Варшавского шоссе. Предположительно, причиной возгорания стал взрыв газовых баллонов. «Вечерняя Москва» собрала все, что известно о произошедшем.

Крупное возгорание произошло рядом с новым ЖК. Первые кадры с места пожара выглядели так, что казалось, будто пылает крыша. Это серьезно встревожило жильцов. Другой причиной для беспокойства стало то, что пожар сопровождался мощными взрывами, которые были отчетливо слышны даже вдали от места возгорания, причем при закрытых окнах. Как выяснилось позже, взрывались газовые баллоны на складе горящего здания.

— Это не мы горим, еще просто видео одно сняли с такого ракурса — будто у нас крыша полыхает! Это шиномонтаж. В той стороне, где магазин, в промзоне. Там газом еще заправляли. Вот эти баллоны с газом как раз и начали взрываться. Из-за чего — не знаю, но у нас все в порядке. Единственное, к окнам не надо подходить — к 11-му корпусу вон кусок крыши сейчас прилетел. Вроде никого, слава богу, не задело, — поделилась одна из очевидиц.

— А пострадавшие есть?

— Представления не имею. Там же узбеки работали, но успели они выбежать или нет, не знаю. А в таком пламени и не разберешь ничего. Но не волнуйтесь, на месте уже пожарные, скорая, — успокоила она.

К сожалению, пожарные не сразу смогли приступить к своей работе — подойти к полыхающему зданию было невозможно из-за непрекращающихся взрывов, ведь, как сообщили СМИ, на территории склада хранилось порядка 500 литров газа.

Из-за сильного огня ангар, где хранились баллоны, вскоре обрушился, появился риск того, что огонь может перекинуться на стоящее рядом здание. К счастью, этого удалось избежать.

— У меня окна выходят на другую сторону, но живу я как раз в крайнем к пожару подъезде. Были очень сильные, мощные взрывы, все ужасно испугались, но теперь вроде ничего не взрывается. Сейчас огня уже нет, но идет очень сильный дым, пахнет даже в квартирах с закрытыми окнами, — рассказала местная жительница.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, возгорание было полностью ликвидировано в 16:00, информации о пострадавших не поступало. Площадь локализации пожара составила 300 квадратных метров.

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