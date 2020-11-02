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Пожар на складе с газовыми баллонами на юге Москвы потушили
Фото: АГН «Москва» / МЧС РФ

Пожар на складе с газовыми баллонами на юге Москвы потушили

Евгения Звощик

Происшествия
Россия, Москва, улица Газопровод, 4Ас5Карта всех событий

Пожар на складе с газовыми баллонами на юге Москвы был потушен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС РФ в понедельник, 2 ноября.

— Пожар ликвидирован на площади 300 квадратных метров, — уточнил собеседник агентства.

Видео: МЧС РФ

Напомним, что возгорание газозаправочной станции произошло по адресу улица Газопровод, дом 4а. На месте инцидента работают пожарные. Как отметили в МЧС, загорелось складское помещение, внутри которого, предположительно, находятся газовые баллоны.

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