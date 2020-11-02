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МЧС сообщило об отсутствии данных о пострадавших при пожаре на юге Москвы
Фото: Telegram-канал «Варшавка 141 НОВОСТИ ЖК Варшавское шоссе 141»

МЧС сообщило об отсутствии данных о пострадавших при пожаре на юге Москвы

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, улица Газопровод, 4А Карта всех событий

Информации о пострадавших при пожаре на юге столицы не поступало. Об этом в понедельник, 2 ноября, сообщили на сайте МЧС России по городу Москве.

Возгорание газозаправочной станции произошло по адресу улица Газопровод, дом 4а. На месте инцидента работают пожарные.

По данным МЧС, возникло загорание складского помещения, внутри которого, предположительно, находятся газовые баллоны.

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