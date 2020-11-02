МЧС сообщило об отсутствии данных о пострадавших при пожаре на юге Москвы

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Россия, Москва, улица Газопровод, 4А Карта всех событий

Информации о пострадавших при пожаре на юге столицы не поступало. Об этом в понедельник, 2 ноября, сообщили на сайте МЧС России по городу Москве.

Возгорание газозаправочной станции произошло по адресу улица Газопровод, дом 4а. На месте инцидента работают пожарные.

По данным МЧС, возникло загорание складского помещения, внутри которого, предположительно, находятся газовые баллоны.

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